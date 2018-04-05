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Общество

Обещали, но денег нет. Надземных переходов на трассе Бишкек — аэропорт не будет

Надземных переходов на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» пока не будет. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

Отметим, во время реконструкции дороги в 2016 году жители населенных пунктов, расположенных вдоль трассы, просили предусмотреть надземные переходы.

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Тогда чиновники обещали: два перехода появятся в селе Пригородном и один в селе Манас.

Их стоимость, по словам тогдашнего главы Минтранса, составляла около 16 миллионов сомов.

«Переходы действительно были предусмотрены проектом. Но из-за отсутствия финансирования в 2018 году их пока не будут строить», — отметили сегодня в ведомстве.
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