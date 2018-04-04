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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (29)

Перевозчиков-нарушителей будут лишать права работать на маршрутах в Бишкеке

Мэр Бишкека Албек Ибраимов провел совещание по оптимизации работы сферы общественного транспорта, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник отметил, что органы в рамках своих полномочий обязаны принять меры к организации, обеспечению и контролю комфортных и безопасных условий передвижения горожан в общественном транспорте.

Управлению городского транспорта поручено проработать вопрос лишения фирм-перевозчиков прав на работу на маршрутных линиях столицы в случаях грубых нарушений правил.

УГТ также поручено разработать новые схемы движения, в том числе кольцевые, для автобусов большой вместимости, исключающие дублирование с общественным транспортом, с учетом необходимости высвобождения центральной части города от движения маршрутных такси. Изменить схемы движения маршрутов общественного транспорта для автобусов, троллейбусов, маршрутных такси частных фирм-перевозчиков с учетом графика строительства и ремонта городских дорог в 2018 году.

Кроме того, Албек Ибраимов потребовал от курирующего вице-мэра ускорить тендерный процесс по приобретению автобусов большой вместимости. А отделу взаимодействия с правоохранительными органами поручено выявлять фирмы-перевозчики, причастные к несанкционированной акции срыва пассажироперевозок в городе.

Напомним, 2-3 апреля водители маршруток не выходили на работу. Они предъявили мэрии ряд требований. После их изучения чиновники ответят на них.
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