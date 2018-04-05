Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День увеличился до 12 часов 53 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
- до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),
- до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата», села Орто-Сай, Чон-Арык, бульвар Молодой Гвардии (район БЧК), проспект Манаса, улицы Коенкозова, 8, Абдумомунова, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский;
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9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Осмонкула, Древесная, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак).
- улицы Манас Айылы, Курултай, Ветеринарная.
Памятные даты
Создано ОсОО «Алтынкен»
ОсОО создано 5 апреля 2006 года. Основной деятельностью компании является добыча, переработка и производство золота и других цветных металлов.
«Алтынкен» имеет лицензию на разработку месторождения Талдыбулак Левобережный и несет ответственность за выполнение задач по разведке и эксплуатации объекта.
В 2017 году ОсОО «Алтынкен» произвело 1 тонну
Люди, которые меняли мир
Родился Тимур Фрунзе
В 1923 году в городе Харькове родился сын Михаила Фрунзе, летчик-истребитель Тимур Фрунзе.
Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
В Бишкеке его именем названа улица.
Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов
В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.
С 1961 года работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).
Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР Сагынбек Ишенов в год своего 80-летия рассказал корреспонденту ИА «24.kg» о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.
Родился поэт Александр Никитенко
Он родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998-го — корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».
Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979 году.
Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.
Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.
Умер в 2014 году.
У кого намечается той
Жээнбек Кулубаев
Родился 5 апреля 1973 года в городе Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Онугуу — Прогресс».
Ализа Солтонбекова
Родилась 5 апреля 1978 года во Фрунзе. Заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области.
Куда сходить
Культура
- В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
- В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»;
- В ololohaus пройдет первая встреча в рамках площадки «Шааркана», на которой гости обсудят Проект детальной планировки Бишкека;
- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мелодраму «Я всю жизнь шла к тебе»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева вечер классического романса.
Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет;
- Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур. Участвуют четыре команды.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- ИА «24.kg» — пресс-конференция «От дружественной Турции: кыргызстанцам станет доступна медицина мирового уровня»;
- Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседания парламента;
- отель Bridges, 10.00 — международная конференция «Расширение прав и возможностей женщин с инвалидностью в Центральной Азии — обмен опытом»;
- ПЦ Sputnik, 11.00 — круглый стол «Кредит и той — как провести торжество и не получить инсульт»;
- Отель Hyatt Regency, 9.30 — рабочая встреча «Повышение потенциала судебных исполнителей Кыргызской Республики».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.