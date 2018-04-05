Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День увеличился до 12 часов 53 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),

до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата», села Орто-Сай, Чон-Арык, бульвар Молодой Гвардии (район БЧК), проспект Манаса, улицы Коенкозова, 8, Абдумомунова, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский;

9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Осмонкула, Древесная, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак).

улицы Манас Айылы, Курултай, Ветеринарная.

Памятные даты

Создано ОсОО «Алтынкен»

Фото из Интернета

ОсОО создано 5 апреля 2006 года. Основной деятельностью компании является добыча, переработка и производство золота и других цветных металлов.

«Алтынкен» имеет лицензию на разработку месторождения Талдыбулак Левобережный и несет ответственность за выполнение задач по разведке и эксплуатации объекта.

В 2017 году ОсОО «Алтынкен» произвело 1 тонну 515 килограммов золота. Из них по толлингу (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции) возвращено 755 килограммов 931,2 грамма. Национальному банку Кыргызстана продали 755 килограммов 515,2 грамма золота.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в городе Харькове родился сын Михаила Фрунзе, летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

Фото из Интернета

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961 года работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР Сагынбек Ишенов в год своего 80-летия рассказал корреспонденту ИА «24.kg» о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

Фото из Интернета

Он родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998-го — корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979 году.

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014 году.

У кого намечается той

Жээнбек Кулубаев

Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел КР.

Бакыт Торобаев Фото из Интернета

Родился 5 апреля 1973 года в городе Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Онугуу — Прогресс».

Ализа Солтонбекова

Родилась 5 апреля 1978 года во Фрунзе. Заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области.

Куда сходить

Культура

В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж» ;

; В «Асанбай-центр» — в ыставка «Отцы и дети/Отцы и деды» ;

В ololohaus пройдет первая встреча в рамках площадки «Шааркана» , на которой гости обсудят Проект детальной планировки Бишкека;

, на которой гости обсудят Проект детальной планировки Бишкека; В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мелодраму «Я всю жизнь шла к тебе» ;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева вечер классического романса .

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет;

Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур. Участвуют четыре команды.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

ИА «24.kg» — пресс-конференция «От дружественной Турции: кыргызстанцам станет доступна медицина мирового уровня»;

Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседания парламента;

отель Bridges, 10.00 — международная конференция «Расширение прав и возможностей женщин с инвалидностью в Центральной Азии — обмен опытом»;

ПЦ Sputnik, 11.00 — круглый стол «Кредит и той — как провести торжество и не получить инсульт»;

Отель Hyatt Regency, 9.30 — рабочая встреча «Повышение потенциала судебных исполнителей Кыргызской Республики».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.