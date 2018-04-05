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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 апреля будет ясно. Воздух прогреется до +26 градусов. День увеличился до 12 часов 53 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

  • до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;
  • до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
  • до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;
  • до 15 июня проспект Ч.Айтматова от улицы Семетей до Масалиева (Южная магистраль),
  • до 30 июля улица Достоевского (от Анкары до Толстого).

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата», села Орто-Сай, Чон-Арык, бульвар Молодой Гвардии (район БЧК), проспект Манаса, улицы Коенкозова, 8, Абдумомунова, Можайского, Кызыл-Кийская, переулок Снегиревский;

  • 9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Осмонкула, Древесная, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Жайык, Кок-Жангак).

  • улицы Манас Айылы, Курултай, Ветеринарная.

Памятные даты

Создано ОсОО «Алтынкен»

из Интернета
Фото из Интернета

ОсОО создано 5 апреля 2006 года. Основной деятельностью компании является добыча, переработка и производство золота и других цветных металлов.

«Алтынкен» имеет лицензию на разработку месторождения Талдыбулак Левобережный и несет ответственность за выполнение задач по разведке и эксплуатации объекта.

В 2017 году ОсОО «Алтынкен» произвело 1 тонну 515 килограммов золота. Из них по толлингу (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции) возвращено 755 килограммов 931,2 грамма. Национальному банку Кыргызстана продали 755 килограммов 515,2 грамма золота.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в городе Харькове родился сын Михаила Фрунзе, летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

из Интернета
Фото из Интернета

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961 года работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР Сагынбек Ишенов в год своего 80-летия рассказал корреспонденту ИА «24.kg» о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

из Интернета
Фото из Интернета

Он родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998-го — корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979 году.

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014 году.

У кого намечается той

Жээнбек Кулубаев

Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел КР.

Бакыт Торобаев

из Интернета
Фото из Интернета

Родился 5 апреля 1973 года в городе Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Онугуу — Прогресс».

Ализа Солтонбекова

Родилась 5 апреля 1978 года во Фрунзе. Заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области.

Куда сходить

Культура

  • В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;
  • В «Асанбай-центр» — выставка «Отцы и дети/Отцы и деды»;
  • В ololohaus пройдет первая встреча в рамках площадки «Шааркана», на которой гости обсудят Проект детальной планировки Бишкека;
  • В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мелодраму «Я всю жизнь шла к тебе»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева вечер классического романса.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

  • Соревнования на кубок мэра. Запланированы турниры по баскетболу, волейболу и футболу. Возраст участников — 14-18 лет;
  • Чемпионат Кыргызстана по хоккею с шайбой, третий тур. Участвуют четыре команды.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

  • ИА «24.kg» — пресс-конференция «От дружественной Турции: кыргызстанцам станет доступна медицина мирового уровня»;
  • Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — заседания парламента;
  • отель Bridges, 10.00 — международная конференция «Расширение прав и возможностей женщин с инвалидностью в Центральной Азии — обмен опытом»;
  • ПЦ Sputnik, 11.00 — круглый стол «Кредит и той — как провести торжество и не получить инсульт»;
  • Отель Hyatt Regency, 9.30 — рабочая встреча «Повышение потенциала судебных исполнителей Кыргызской Республики».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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