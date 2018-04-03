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Общество
Сюжет: Забастовка маршруток (26)

Забастовка маршруток закончилась. Но уехать в микрорайоны еще тяжело

После вчерашней забастовки водителей маршруток и транспортного коллапса Бишкек возвращается к обычной жизни. Бусики снова стали выходить на линии.

Почти полностью без маршруток столица прожила лишь сутки. Долго бастовать невыгодно самим водителям: арендную плату за бусы и другие платежи никто не отменял. Да и сторговаться с властями не получилось. И мэрия, и премьер-министр согласились выслушать жалобы маршрутчиков, разобраться с неформальными поборами, но вот остальные требования остались без удовлетворения. Поворачивать со второй полосы водителям бусов нельзя, да и страховку покупать придется, иначе — штраф.

Сегодня в разговоре с ИА «24.kg» практически все владельцы транспортных компаний, которые занимаются перевозками пассажиров в Бишкеке, заявили о выходе их маршрутов на линию. Выглядело это, как минимум, странно. Ведь утром большинство горожан добирались на работу как придется — кто на автобусе, кто на троллейбусе, кто пешком. Можно было доехать на попутке или такси, которые взвинтили цены. Но владельцы бусов продолжали уверять, что они работают.

Решили не верить на слово и проверить, как на самом деле работают маршрутки. Первая остановка — на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова. Здесь привычное скопление людей. Но и маршруток много. Всего за 10 минут мимо проезжает около 10-12 бусов в разных направлениях. Большинство из них, правда, полупустые. После вчерашнего коллапса бишкекчане опасаются садиться в бусики и сначала спрашивают, сколько платить за проезд.

«Вчера стояла на остановке. Подъехал бусик, обрадовались, что не все бастуют, а водитель говорит, что повезет только за 20 сомов. Пришлось ехать, конечно, иначе бы опоздала на работу. Но сегодня вышла пораньше. Лучше троллейбус или автобус подожду», — призналась бишкекчанка.

Водители спокойно отвечали, что цена за проезд осталась прежней — 10 сомов. Простояв на остановке около получаса, поняла, что отсюда можно уехать и в микрорайоны «Восток-5» и «Аламедин-1», Аламединский рынок и рынок «Мадина».

А как тем, кто живет в южных микрорайонах? Честно говоря, сначала решила, что и здесь проблем быть не должно. Отправилась на остановку на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской. Здесь практически в любое время суток много народу и еще больше маршруток. Но остановка практически пуста. Стояла лишь одна маршрутка.

«Вы не переживайте. Маршрутки ездят. Не то что вчера, — успокаивает меня молодой человек. — Правда, их пока мало. Но все равно минут за 15-20 дождетесь».

И это так. Маршруток в этом направлении идет значительно меньше, чем обычно. За полчаса ожидания на остановке их прошло около десятка. Да и то в основном одни и те же маршруты. Но все равно уехать можно.

Пока водители маршруток продолжают бастовать и требовать для себя привилегий, столичные, и не только, таксисты не дремлют. На каждой остановке, как минимум, по 3-4 машины. Ведь всегда найдутся те, кому надо добраться до места побыстрее.
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