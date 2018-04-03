Забастовка маршруток закончилась. Но уехать в микрорайоны еще тяжело

После вчерашней забастовки водителей маршруток и транспортного коллапса Бишкек возвращается к обычной жизни. Бусики снова стали выходить на линии.
Почти полностью без маршруток столица прожила лишь сутки. Долго бастовать невыгодно самим водителям: арендную плату за бусы и другие платежи никто не отменял. Да и сторговаться с властями не получилось. И мэрия, и премьер-министр согласились выслушать жалобы маршрутчиков, разобраться с неформальными поборами, но вот остальные требования остались без удовлетворения. Поворачивать со второй полосы водителям бусов нельзя, да и страховку покупать придется, иначе — штраф.
Решили не верить на слово и проверить, как на самом деле работают маршрутки. Первая остановка — на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова. Здесь привычное скопление людей. Но и маршруток много. Всего за 10 минут мимо проезжает около 10-12 бусов в разных направлениях. Большинство из них, правда, полупустые. После вчерашнего коллапса бишкекчане опасаются садиться в бусики и сначала спрашивают, сколько платить за проезд.
«Вчера стояла на остановке. Подъехал бусик, обрадовались, что не все бастуют, а водитель говорит, что повезет только за 20 сомов. Пришлось ехать, конечно, иначе бы опоздала на работу. Но сегодня вышла пораньше. Лучше троллейбус или автобус подожду», — призналась бишкекчанка.
А как тем, кто живет в южных микрорайонах? Честно говоря, сначала решила, что и здесь проблем быть не должно. Отправилась на остановку на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской. Здесь практически в любое время суток много народу и еще больше маршруток. Но остановка практически пуста. Стояла лишь одна маршрутка.
«Вы не переживайте. Маршрутки ездят. Не то что вчера, — успокаивает меня молодой человек. — Правда, их пока мало. Но все равно минут за 15-20 дождетесь».
И это так. Маршруток в этом направлении идет значительно меньше, чем обычно. За полчаса ожидания на остановке их прошло около десятка. Да и то в основном одни и те же маршруты. Но все равно уехать можно.