Акции протеста. В мэрии Бишкека не знают, выйдут ли маршрутки на работу завтра

В мэрии Бишкека не знают, выйдут ли завтра маршрутки на работу. В этом признался журналистам вице-мэр Геннадий Милицкий.

«Мы разговаривали с руководителями фирм-перевозчиков, они пообещали этот вопрос решить. Но уверенности в том, что завтра вопрос будет решен, у нас нет. Я буду честен: возможно, вопрос не будет решен», - сказал он.

Водители боятся выезжать в город: им грозят разбить машины и, более того, нанести телесные повреждения. Геннадий Милицкий

«Если угрозы перестанут поступать, они выйдут на работу. Основная масса водителей и сегодня готова была работать, если бы им не было угроз от неизвестных. Я обратился во все службы, в правоохранительные органы, чтобы их выявили», - добавил вице-мэр.

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс: маршрутки не вышли на работу и предъявили столичным властям ряд требований. В мэрии столицы и в правительстве заявили, что послаблений не будет.