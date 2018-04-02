18:25
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество

В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды

По информации ПЭУ «Бишкекводоканал», 3 апреля с 9.00 до 21.00 в некоторые районы столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах не будет воды в районе, ограниченном линией железной дороги, улицами Панфилова, Фрунзе, рекой Аламедин. Среди тех, у которых отключат воду, —  жители микрорайона «Восток-6», мечеть, лицеи № 5, 12, 65, школы № 11, 67, 4, 30, 24, 28, 6, школа-комплекс «Звездочка», детсады № 145, 178, 35, 124, 61, 31, Республиканский диагностический центр.
Ссылка:
просмотров: 741
Версия для печати
Материалы по теме
Кубометр питьевой воды в Кыргызстане должен стоить от 10 до 100 сомов
Почти 20 тысяч человек остались без воды из-за оползня в Ошской области
В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды
«Агент 024» из Майлуу-Суу пожаловался на грязную воду из крана
В некоторых районах Бишкека 22 марта не будет воды
В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды
В селе Кара-Джигач затопило дорогу
Где в Кыргызстане самая грязная питьевая вода, теперь знают депутаты
Автомойка в жилмассиве «Ынтымак» заливает тротуар
Об утверждении актов в области питьевого водоснабжения
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»