В некоторых районах Бишкека завтра не будет воды

По информации ПЭУ «Бишкекводоканал», 3 апреля с 9.00 до 21.00 в некоторые районы столицы будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, в связи с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе «Кок-Джар» и магистральных водоводах не будет воды в районе, ограниченном линией железной дороги, улицами Панфилова, Фрунзе, рекой Аламедин. Среди тех, у которых отключат воду, — жители микрорайона «Восток-6», мечеть, лицеи № 5, 12, 65, школы № 11, 67, 4, 30, 24, 28, 6, школа-комплекс «Звездочка», детсады № 145, 178, 35, 124, 61, 31, Республиканский диагностический центр.