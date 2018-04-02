Транспортный коллапс в Бишкеке. БГК: страхование нужно самим маршруточникам

Председатель Бишкекского городского кенеша Алмазбек Кененбаев прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию с транспортным коллапсом в столице.
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«Требования маршруточников совершенно необоснованны», — отметил Алмазбек Кененбаев.
Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линию из-за ввода штрафов за отсутствие полиса страхования пассажиров.
Мы не можем жить только митингами и пикетами, руководствоваться их лозунгами. Есть закон, и его нужно исполнять.Алмазбек Кененбаев
Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.