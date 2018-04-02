Транспортный коллапс в Бишкеке. БГК: страхование нужно самим маршруточникам

Председатель Бишкекского городского кенеша Алмазбек Кененбаев прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию с транспортным коллапсом в столице.

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По его словам, страховой полис — это решение правительства. Он необходим, поскольку водителей, которые выходят на линию на своих микроавтобусах, следует проверять. В случае ДТП пассажиры получают компенсации от страховой компании. Если страховки у водителя нет, ему придется оплачивать компенсацию из своего кармана.

«Требования маршруточников совершенно необоснованны», — отметил Алмазбек Кененбаев.

Мы не можем жить только митингами и пикетами, руководствоваться их лозунгами. Есть закон, и его нужно исполнять. Алмазбек Кененбаев

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители маршруток не вышли на линию из-за ввода штрафов за отсутствие полиса страхования пассажиров.

Маршруточники также требуют повышения тарифов, уменьшения суммы штрафов, а также разрешения поворачивать со второй полосы.