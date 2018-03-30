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Общество

В Ленинском районе Бишкека до 15 апреля запретили митинги и пикеты

В Ленинском районе Бишкека с 1 до 15 апреля запретили митинги и пикеты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в райадминистрации.

По их данным, решение принято в рамках сохранения общественного порядка.

«У нас начинаются подготовительные мероприятия к 140-летию празднования города, субботники проводятся регулярно. Завтра, например, депутаты Жогорку Кенеша будут деревья сажать. Никакой политической подоплеки в этом нет», — сказали в администрации.

Отметим, что активисты были намерены провести флэшмоб «Мы задыхаемся» у мэрии Бишкека 3 апреля. Они пригласили мэра и вице-мэров города.
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