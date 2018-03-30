В Кыргызстане растут женский алкоголизм и подростковая токсикомания. Об этом сообщил со ссылкой на замдиректора Республиканского центра наркологии Татьяну Борисову пресс-центр Минздрава.
В 2017 году в Бишкеке официально зарегистрированы и состояли на учете 3 тысячи 161 человек с алкогольной зависимостью.
«Еще одна наша проблема: подростки, которые в основном страдают от токсической зависимости — летучих растворителей, спайсов, «карбов», клеев и так далее. И это не обязательно дети из неблагополучных семей», — добавила она.
«Проблема в том, что в стране нет подростковой наркологической службы. В свое время мы открывали подростковое отделение на десять коек, которое поддерживалось международным проектом, но проект закрылся, и отделение перестало существовать, а специалисты разошлись кто куда. Отделение присоединили к реабилитационному центру, и теперь он называется Центр реабилитации и медико-психологической помощи несовершеннолетним. Кстати сказать, реабилитация у нас тоже только амбулаторная, стационарных коек нет», — посетовала замдиректора центра.
Три дня назад к нам поступило 18 подростков 2003-2004 годов рождения из разных школ Бишкека, которые снимали за 800 сомов в сутки квартиру и там распивали водку и нюхали токсические вещества.Татьяна Борисова
По данным Минздрава за 2017 год, в республике показатели заболеваемости наркотической зависимостью снизились на 20,7 процента. Выше республиканского показатель остается в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. Практически не выявляются больные с наркотической зависимостью в Нарынской, Баткенской и Ошской областях.