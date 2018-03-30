В Кыргызстане растут женский алкоголизм и подростковая токсикомания. Об этом сообщил со ссылкой на замдиректора Республиканского центра наркологии Татьяну Борисову пресс-центр Минздрава.

В 2017 году в Бишкеке официально зарегистрированы и состояли на учете 3 тысячи 161 человек с алкогольной зависимостью.

«Фактически же их может быть гораздо больше. По сравнению с предыдущими годами у нас, по всем отчетам, идет снижение случаев алкогольной и наркотической зависимости, но растет женский алкоголизм. У нас прямо очередь в женское отделение. Заглядываешь в его окна и огорчаешься: сколько там наших эжешек лежит! Десять лет назад такого не было. Женское отделение сначала было на 15 коек, а теперь мы добавили еще пять. По сравнению с мужчинами с женщинами работать труднее, они более активные», — отметила Татьяна Борисова.

«Еще одна наша проблема: подростки, которые в основном страдают от токсической зависимости — летучих растворителей, спайсов, «карбов», клеев и так далее. И это не обязательно дети из неблагополучных семей», — добавила она.

Три дня назад к нам поступило 18 подростков 2003-2004 годов рождения из разных школ Бишкека, которые снимали за 800 сомов в сутки квартиру и там распивали водку и нюхали токсические вещества. Татьяна Борисова

«Проблема в том, что в стране нет подростковой наркологической службы. В свое время мы открывали подростковое отделение на десять коек, которое поддерживалось международным проектом, но проект закрылся, и отделение перестало существовать, а специалисты разошлись кто куда. Отделение присоединили к реабилитационному центру, и теперь он называется Центр реабилитации и медико-психологической помощи несовершеннолетним. Кстати сказать, реабилитация у нас тоже только амбулаторная, стационарных коек нет», — посетовала замдиректора центра.

По данным Минздрава за 2017 год, в республике показатели заболеваемости наркотической зависимостью снизились на 20,7 процента. Выше республиканского показатель остается в Чуйской области, в Бишкеке и Оше. Практически не выявляются больные с наркотической зависимостью в Нарынской, Баткенской и Ошской областях.