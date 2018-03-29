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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (19)

Вблизи завода «Дастан» в Бишкеке строят жилой дом

Архитекторы не обсуждали будущее территорий заводов Ленина и «Дастан» при разработке Проекта детальной планировки центральной части Бишкека. Об этом они сообщили сегодня на обсуждении ПДП.

По словам разработчиков документа, эти территории оставили под вопросом. Там планируется организовать технопарк.

Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева уточнила, можно ли на промышленной территории строить жилой дом. «Буквально в трех метрах от основания фундамента административного здания завода «Дастан» строится дом. Вы, архитекторы, планировали, что там появится жилая застройка?» — спросила она.

«Промышленные зоны — территории государственного значения, и доступа у архитекторов к ним нет. Это прерогатива государства», — ответили специалисты.

«Значит, застройщик незаконно оттяпал часть территории завода «Дастан», — заметила Калича Умуралиева.

Отмечено, что вопрос строительства этого дома рассматривали на заседании Градсовета. Тогда было заявлено, что вредного производства вблизи нет, поэтому и разрешили возвести жилой дом.
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