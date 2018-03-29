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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (39)

Десять миллионов саженцев за шесть лет посадили в Кыргызстане. Где они?

В Кыргызстане проведут мониторинг приживаемости саженцев, выделенных ранее лесными хозяйствами. Об этом сообщило Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

С 2012 по 2017 год лесные хозяйства выделили для озеленения населенных пунктов 9 миллионов 843,4 тысячи саженцев древесных пород. Выдача продолжается и сегодня.

К проверке приживаемости и сохранности зеленых насаждений ведомство планирует привлечь Госэкотехинспекцию. В случае выявления низкой приживаемости насаждений будут приняты меры в соответствии с законодательством КР.

В госагентстве отметили, что ежегодно с 20 февраля по 20 мая на всей территории республики проходит трехмесячник по озеленению.
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