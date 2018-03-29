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Общество

Мать, выбросившую новорожденную в туалет, осудили на два года

Мать, выбросившую новорожденную дочь в туалет, осудили на два года. Об этом ИА «24.kg» сообщила руководитель Управления социального развития Ленинского района Ажара Мамбетсеитова.

По ее словам, специалисты управления получили решение суда. Нашлись родственники ребенка по материнской линии.

«Бабушка хочет забрать ребенка себе. Буквально полторы недели назад мы дали ей перечень необходимых документов. После этого она еще не объявлялась. Если оформят все бумаги, можем отдать ребенка сначала на предварительную опеку сроком на шесть месяцев, а потом уже суд будет решать вопрос удочерения», — сказала Ажара Мамбетсеитова.

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«Если вдруг родственники передумают и не оформят документы, будем работать уже с потенциальными усыновителями. Девочка до сих пор находится в специализированном доме ребенка. Отец пока неизвестен, в свидетельстве о рождении девочки в графе и «мать», и «отец» стоит прочерк», — добавила она.

Бабушка уже воспитывает старшую (трехлетнюю) дочь осужденной. Первый брак у женщины тоже не был зарегистрирован. У девочки фамилия матери.

Напомним, 31 июля в УВД Ленинского района поступило сообщение о том, что в одном из дворов жилмассива «Арча-Бешик» в выгребной яме обнаружен младенец.

По факту возбудили уголовное дело по статье 28-100 УК КР (попытка убийства матерью новорожденного). Позже мать нашли. Это Б.Ж., 1995 года рождения, уроженка Нарынской области, проживавшая в то время в жилмассиве «Арча-Бешик».
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