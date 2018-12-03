На отсутствие туалетов в Джальской больнице жалуются пациенты

В Джальской больнице туалеты недоступны для пациентов. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Неделю амбулаторно получаем лечение в Национальном центре охраны материнства и детства в «Джале». На втором этаже два туалета, но они недоступны для пациентов, двери заперты, а ключи у медсестер и санитарок. Они говорят, что туалет служебный и можно пользоваться только врачам и сотрудникам. Один раз ребенок не вытерпел и в итоге намочил штаны. Во всей огромной больнице, куда приезжают из областей, работает всего один и к тому же платный туалет», — сообщила она.

Ранее читатели уже жаловались на туалет в Джальской больнице.

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