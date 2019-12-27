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Общество

Это ваш шанс! Минкульт объявил конкурс на лучший дизайн общественного туалета

Департамент туризма Министерства культуры, информации и туризма предлагает кыргызстанцам разработать дизайн общественного туалета. Победитель будет поощрен денежной премией.

Конкурс «Лучший дизайн  проект туристического общественного туалета» продлится до конца января 2020 года. 30 января чиновники подведут итоги и определят победителя.

Конкурсант должен предложить новизну, оригинальность и неординарность решений; функциональность; стилистическую целостность; пространственную целостность композиции; качество подачи материала; присутствие национального колорита; соблюдение требований законодательства КР, в том числе санитарно-эпидемиологических требований к устройству и эксплуатации общественных туалетов.

Победителя ждет премия в размере 15 тысяч сомов.
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