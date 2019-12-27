Это ваш шанс! Минкульт объявил конкурс на лучший дизайн общественного туалета

Департамент туризма Министерства культуры, информации и туризма предлагает кыргызстанцам разработать дизайн общественного туалета. Победитель будет поощрен денежной премией.
Конкурс «Лучший дизайн — проект туристического общественного туалета» продлится до конца января 2020 года. 30 января чиновники подведут итоги и определят победителя.
Конкурсант должен предложить новизну, оригинальность и неординарность решений; функциональность; стилистическую целостность; пространственную целостность композиции; качество подачи материала; присутствие национального колорита; соблюдение требований законодательства КР, в том числе санитарно-эпидемиологических требований к устройству и эксплуатации общественных туалетов.
Победителя ждет премия в размере 15 тысяч сомов.