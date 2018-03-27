Три человека погибли в Узбекистане, пытаясь достать телефон из туалета

В Наманганской области Узбекистана три человека во дворе жилого дома отравились токсичными газами в выгребной яме. Об этом сообщило МЧС РУз.

Как отмечается, мужчина уронил в туалет мобильный телефон, и чтобы достать его, позвал на помощь соседа. После сам спустился в выгребную яму, где потерял сознание. За ним в яму последовательно спустились еще два человека и также отравились газами.

Прибывшая спасательная группа извлекла тела двух погибших, а третьему оказала первую помощь и отправила его в районную больницу. Но там он, не приходя в сознание, скончался.