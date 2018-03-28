Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации

Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове, унесший десятки жизней, шокировал многих не только в России. В соцсетях бьют тревогу: как бы и в Бишкеке не случилось трагедии. Подобных объектов здесь пруд пруди, и постоянно появляются новые. ИА «24.kg» проверило, соблюдают ли они меры пожарной безопасности.

Торговых центров у нас столько, что посетителей уже, кажется, на всех не хватает: даже по выходным кое-где пустынно. Мы побывали на шести популярных объектах — трех новых и трех старых. Везде забрались на верхний этаж, в дальний угол, и попытались выйти, ориентируясь лишь на указатели и схемы эвакуации. Смотрели, есть ли на объекте альтернативные пути отступления.

Первый ТРЦ, «Азия Молл», один из самых новых в столице. В нем разместилось множество кафе, бутиков и аттракционов. На верхнем этаже кинотеатр и детская площадка. Стены коридоров и бутиков усыпаны кнопками пожарной сигнализации и пожарными шкафами (с краном, рукавом и огнетушителем). Один шкаф арендаторы опрометчиво закрыли плакатом, добраться до остальных не составляет труда. Для передвижения между этажами народ предпочитает эскалаторы и лифты. А вот лестницы популярностью не пользуются.

Фото moysignal.ru. Одна из разновидностей пожарного шкафа

Следующий объект, ГУМ, тоже работает недавно. Тут вам и кафе, и куча лавок, торгующих мобильными телефонами... И, конечно, детская площадка. Для перемещений также доступны лестницы, лифты и эскалаторы. Кроме главного, минимум два дополнительных выхода. Пожарные шкафы на каждом шагу.

На очереди торговый центр «Бишкек-парк», открытый несколько лет назад. На верхнем этаже знакомая картина: игровая зона и кинотеатр. В двух местах висят указатели к пожарным выходам. Пройдя по первому, уперлись в запертую дверь. Второй вывел к лестнице, а та — на улицу.

Кроме фасада и дизайна интерьеров, эти три ТЦ мало чем различаются. Все огромные, и ни в одном мы не нашли схемы эвакуации. То ли ими пренебрегли, понадеявшись на интуицию посетителей, то ли повесили где-то в закоулке. А может, просто не успели начертить — объем-то работ немаленький.

Фото abiron.ru. Хорошо, если такую кнопку никогда не понадобится нажать

Перемещаемся в ТЦ «Детский мир». Тут и там пожарные шкафы. План эвакуации, как и положено, на видном месте. Согласно нему, на этаже три аварийных выхода. Два оказались запертыми. Хотя, возможно, мы неправильно поняли, и стрелки вели к помещениям техперсонала. Плану эвакуации надо быть таким, чтобы в экстренной ситуации любой мог в нем разобраться. А здесь он не для среднего ума.

Фото images.by.prom.st. Образец плана эвакуации

Сколько бы ни появлялось в столице новых ТЦ, многие бишкекчане все равно ходят в ЦУМ. Знают его как свои пять пальцев. Он не так велик, как вышеназванные, но при этом у него два дополнительных выхода. На каждом этаже в одном и том же месте кнопка пожарной тревоги, шкаф и подробная схема эвакуации. Придраться, пожалуй, не к чему. А ведь построен магазин еще в советское время!

Если в предыдущих пяти ТЦ товар разложен аккуратно и выглядит презентабельно, то арендаторы «Таатана», похоже, руководствуются лишь принципом практичности. Развлекательных площадок нет, а товар кое-где навален, как на складе. Пожарная безопасность в таких условиях имеет особое значение. Однако шкафов с инвентарем не видно. Зато на каждом этаже есть план эвакуации. Отходные пути открыты. Выбраться на улицу можно через главную дверь и несколько запасных.

В целом ситуация неплохая. Но мы посетили небольшую часть торговых центров столицы. Чтобы посмотреть все, не хватит и недели. Но для этого есть специальные службы. Можно посоветовать им отправить проверяющих без предупреждения и под прикрытием. Уж они-то наметанным глазом сразу заметят все нарушения. Главное, чтобы обошлось без бюрократии и коррупции.