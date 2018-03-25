Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В Кыргызстане отметили праздник весны и возрождения — Нооруз. Праздничные концерты, спортивные соревнования и народные гулянья прошли по всей республике. А на фестивале боорсоков и вовсе побили национальный рекорд.

Читайте по теме Читатели ИА «24.kg» выступили против переименования проспекта Чуй в Бишкеке

К сожалению, не все было безоблачно на этой неделе. Так, депутаты Бишкекского городского кенеша переименовали в столице две улицы — Шабдана Баатыра и часть проспекта Чуй. Это вызвало возмущение у бишкекчан, выступавших против . К тому же в столице действует мораторий на изменение названий улиц, но депутаты постоянно его нарушают.

С интересной идеей выступило на неделе и Министерство культуры, предложив принять свод правил по проведению тоев. И, в частности, ограничить их продолжительность. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Праздник, который вернули Кыргызстану

Фото ЦГА КФФД КР. Распродажа блюд национальной кухни. Чолпон-Ата, 1990 год

В день весеннего равноденствия иранские и тюркские народы отмечают Новый год по солнечному календарю. В сентябре 2009 года праздник включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В годы советской власти Нооруз не отмечали. Только 5 февраля 1991 года первый президент КР Аскар Акаев подписал указ, установив 21 марта выходным днем. Подробнее об этом — в материале «Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник».

MegaCom. Число претендентов на него растет

Компания MFT Services SA выразила заинтересованность в приобретении ста процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». В Фонд по управлению государственным имуществом поступило соответствующее обращение. Это не первый за последнее время претендент на крупнейшего сотового оператора страны. Мы собрали информацию о швейцарской компании: «Офшоры и автомобильное топливо. Что известно об очередном покупателе MegaCom».

Как это — быть мамой солнечного ребенка

Фото из личного архива. Предновогодняя фотосессия Амиры

Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья человека. О том, каково быть мамой особенного ребенка, чем он отличается от других детей и как его воспитывать, рассказала ИА «24.kg» мама семилетней Амиры Интызор Кулахметова.

Как провести выходные и не оказаться в больнице

В последние дни в Кыргызстане заметно потеплело, и горожане планируют поездки на природу. А специалисты предупреждают об опасности клещей. Ареал их распространения в республике расширяется. Отмечаются факты нападения клещей и в Бишкеке. Как обезопасить себя? Что делать, если клещ вас все-таки укусил? Об этом в обзоре ИА «24.kg».

Хочешь быть чемпионом — живи на ковре

Фото из архива Мурат Рамонова. С трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным

На чемпионате Азии-2018 по греко-римской борьбе кыргызстанцы установили рекорд, выиграв восемь наград. Тяжеловес Мурат Рамонов завоевал юбилейную — десятую — медаль азиатских первенств. Об атмосфере в звездной команде, месте борьбы в своей жизни и схватке с легендарным Александром Карелиным опытный спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Бишкекские жрицы любви

«Мне поручили... снять проститутку и оценить особенности этого процесса. Пришлось вспоминать, что когда-либо от кого-то слышал. Посетил так называемые пятачки на определенных улицах. К сожалению (или к счастью), таковых там не нашел. Тут меня осенило: XXI век, девушки с пониженной социальной ответственностью освоили Интернет...» Что в итоге вышло у журналиста ИА «24.kg», читайте в материале «Как я снимал «ночную бабочку».

Красота Кыргызстана от читателей ИА «24.kg»

Фото К.Колокольчикова. Ак-Тюз, Чуйская область

Мы продолжаем путешествовать по Кыргызстану с помощью наших читателей, часть которых стали постоянными авторами нашей рубрики. Чтобы охватить как можно больше регионов страны, мы стараемся не ограничивать себя тематическими подборками или одними областями. Подробнее — в фотообзоре «Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу».

Второй паспорт. Чем это грозит?

В Кыргызстане института двойного гражданства нет. Но у многих есть российские и казахские паспорта. При устройстве на работу они, как правило, скрывают наличие иного гражданства, опасаясь, что работодатель не заключит контракт. Какие права у тех, кто имеет гражданство двух стран? Какое наказание последует за намеренное сокрытие сведений об ином гражданстве? На вопросы ИА «24.kg» ответил юрист Канатбек Азиз.