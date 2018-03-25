12:38
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Общество

Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Фото ИА «24.kg». Празднование Нооруза на площади Ала-Тоо в Бишкеке

В Кыргызстане отметили праздник весны и возрождения — Нооруз. Праздничные концерты, спортивные соревнования и народные гулянья прошли по всей республике. А на фестивале боорсоков и вовсе побили национальный рекорд.

Читайте по теме
Читатели ИА «24.kg» выступили против переименования проспекта Чуй в Бишкеке
К сожалению, не все было безоблачно на этой неделе. Так, депутаты Бишкекского городского кенеша переименовали в столице две улицы — Шабдана Баатыра и часть проспекта Чуй. Это вызвало возмущение у бишкекчан, выступавших против. К тому же в столице действует мораторий на изменение названий улиц, но депутаты постоянно его нарушают.

С интересной идеей выступило на неделе и Министерство культуры, предложив принять свод правил по проведению тоев. И, в частности, ограничить их продолжительность. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Праздник, который вернули Кыргызстану

Фото ЦГА КФФД КР. Распродажа блюд национальной кухни. Чолпон-Ата, 1990 год

В день весеннего равноденствия иранские и тюркские народы отмечают Новый год по солнечному календарю. В сентябре 2009 года праздник включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В годы советской власти Нооруз не отмечали. Только 5 февраля 1991 года первый президент КР Аскар Акаев подписал указ, установив 21 марта выходным днем. Подробнее об этом — в материале «Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник».

MegaCom. Число претендентов на него растет

Компания MFT Services SA выразила заинтересованность в приобретении ста процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». В Фонд по управлению государственным имуществом поступило соответствующее обращение. Это не первый за последнее время претендент на крупнейшего сотового оператора страны. Мы собрали информацию о швейцарской компании: «Офшоры и автомобильное топливо. Что известно об очередном покупателе MegaCom».

Как это — быть мамой солнечного ребенка

Фото из личного архива. Предновогодняя фотосессия Амиры

Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья человека. О том, каково быть мамой особенного ребенка, чем он отличается от других детей и как его воспитывать, рассказала ИА «24.kg» мама семилетней Амиры Интызор Кулахметова.

Как провести выходные и не оказаться в больнице

В последние дни в Кыргызстане заметно потеплело, и горожане планируют поездки на природу. А специалисты предупреждают об опасности клещей. Ареал их распространения в республике расширяется. Отмечаются факты нападения клещей и в Бишкеке. Как обезопасить себя? Что делать, если клещ вас все-таки укусил? Об этом в обзоре ИА «24.kg».

Хочешь быть чемпионом — живи на ковре

Фото из архива Мурат Рамонова. С трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным

На чемпионате Азии-2018 по греко-римской борьбе кыргызстанцы установили рекорд, выиграв восемь наград. Тяжеловес Мурат Рамонов завоевал юбилейную — десятую — медаль азиатских первенств. Об атмосфере в звездной команде, месте борьбы в своей жизни и схватке с легендарным Александром Карелиным опытный спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Бишкекские жрицы любви

«Мне поручили... снять проститутку и оценить особенности этого процесса. Пришлось вспоминать, что когда-либо от кого-то слышал. Посетил так называемые пятачки на определенных улицах. К сожалению (или к счастью), таковых там не нашел. Тут меня осенило: XXI век, девушки с пониженной социальной ответственностью освоили Интернет...» Что в итоге вышло у журналиста ИА «24.kg», читайте в материале «Как я снимал «ночную бабочку».

Красота Кыргызстана от читателей ИА «24.kg»

Фото К.Колокольчикова. Ак-Тюз, Чуйская область

Мы продолжаем путешествовать по Кыргызстану с помощью наших читателей, часть которых стали постоянными авторами нашей рубрики. Чтобы охватить как можно больше регионов страны, мы стараемся не ограничивать себя тематическими подборками или одними областями. Подробнее — в фотообзоре «Мгновения жизни. Руины Ак-Тюза и перевал Тоо-Ашуу».

Второй паспорт. Чем это грозит?

В Кыргызстане института двойного гражданства нет. Но у многих есть российские и казахские паспорта. При устройстве на работу они, как правило, скрывают наличие иного гражданства, опасаясь, что работодатель не заключит контракт. Какие права у тех, кто имеет гражданство двух стран? Какое наказание последует за намеренное сокрытие сведений об ином гражданстве? На вопросы ИА «24.kg» ответил юрист Канатбек Азиз.
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене милиционеры нашли пропавших в Нооруз детей
Синдром Дауна. Обычный ребенок или особенный индивид?
Празднование Нооруза. С площади Ала-Тоо вывезли 11 тонн мусора
В Бишкеке празднуют Нооруз. Фоторепортаж
Ноокат, парк «Сахаба». Празднование Нооруза
Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
Кыргыз бий в Париже. Кыргызстанцы станцевали у Эйфелевой башни
Главный символ Нооруза. Как в Узгене готовят сумолек
Какой кыргыз не любит той. Минкульт за разработку правил их проведения
Популярные новости
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Фермер обнаружил на&nbsp;своем участке уникальную змею. У&nbsp;нее две головы Фермер обнаружил на своем участке уникальную змею. У нее две головы
В&nbsp;Бишкеке решили завершить отопительный сезон В Бишкеке решили завершить отопительный сезон
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; идет прием заявок на&nbsp;льготное кредитование для фермеров В «Бакай Банке» идет прием заявок на льготное кредитование для фермеров
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил отопительный сезон «Газпром Кыргызстан» успешно завершил отопительный сезон
Пятерка суперакций от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Пятерка суперакций от Мобильного оператора О!
В&nbsp;Национальной компании &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; не&nbsp;согласны с&nbsp;депутатом. Заявление В Национальной компании «Кыргыз темир жолу» не согласны с депутатом. Заявление