В Кыргызстане намерены установить единовременный тариф за груз-200

Правительство Кыргызстана намерено установить единовременный тариф за груз-200. Об этом в ходе видеомоста сообщил завотделом трудовой миграции граждан за рубежом Государственной службы миграции при правительстве Улан Шамшиев.

По его словам, в прошлом году за перевозку тела погибших мигрантов, работавших за рубежом, было выплачено 1 миллион 616 тысяч сомов.

«Деньги получил 51 человек. Каждому примерно было выплачено по 28 тысяч сомов. Но компенсацию выплачивают в основном после отправки тела. Поэтому первоначально груз отправляют благодаря представителям диаспоры», — сказал он.

Улан Шамшиев отметил, что правительство разработало новый порядок выплаты компенсаций. Теперь за перевозку тела будут выплачивать 50 тысяч сомов и упрощается процедура его получения.

«Чтобы получить компенсацию, надо представить авиабилет и чеки на другие расходы. Деньги могут получить не только родственники, но и другие лица, которые оплатили перевозку. Конечно, компенсация не закроет все расходы. Но мы хотим увеличить количество получателей», — сообщил он.