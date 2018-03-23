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Общество

В Кыргызстане намерены установить единовременный тариф за груз-200

Правительство Кыргызстана намерено установить единовременный тариф за груз-200. Об этом в ходе  видеомоста сообщил завотделом трудовой миграции граждан за рубежом Государственной службы миграции при правительстве Улан Шамшиев.

По его словам, в прошлом году за перевозку тела погибших мигрантов, работавших за рубежом, было выплачено 1 миллион 616 тысяч сомов.

«Деньги получил 51 человек. Каждому примерно было выплачено по 28 тысяч сомов. Но компенсацию выплачивают в основном после отправки тела. Поэтому первоначально груз отправляют благодаря представителям диаспоры», — сказал он.

Улан Шамшиев отметил, что правительство разработало новый порядок выплаты компенсаций. Теперь за перевозку тела будут выплачивать 50 тысяч сомов и упрощается процедура его получения.

«Чтобы получить компенсацию, надо представить авиабилет и  чеки на другие расходы. Деньги могут получить не только родственники, но и другие лица, которые оплатили перевозку. Конечно, компенсация не закроет все расходы. Но мы хотим увеличить количество получателей», — сообщил он.
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