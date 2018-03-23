Кризис в образовании. Как Кыргызстан может его преодолеть

В Кыргызстане презентован Доклад о мировом развитии 2018 года, темой которого стало образование. Соавтор документа Холси Роджерс и руководитель Департамента по вопросам образования в странах Европы и Центральной Азии Кристиан Аедо рассказали ИА «24.kg» о кризисе школьного обучения, исследуемом в докладе, и мерах, необходимых для его преодоления.

— В чем заключается глобальный кризис обучения, о котором говорится в докладе?

Холси Роджерс: Мир добился огромного прогресса: сегодня очень большое количество детей стало ходить в школу. За последние десятилетия достигнуты впечатляющие результаты. И это очень важно, ведь образование помогает сокращать бедность и является сильным инструментом для экономического роста.

Однако проблема в том, что обучение не всегда означает учение. То есть дети ходят в школу, но это не всегда значит, что они там учатся, получают знания. И эта проблема характерна для многих стран мира.

Ситуация с образованием такова, что если взять сельскую местность в Индии, то учащиеся пятого класса не умеют правильно вычитать двузначные числа. Только половина ребят справится с этой задачей правильно.

И такую ситуацию можно встретить во многих странах. В большинстве стран, по которым у нас есть данные, примерно половина (или даже больше) учеников оканчивает начальную школу, не имея самых основных базовых навыков грамотности и работы с числами, которые нужны для продолжения учебы в школе.

К сожалению, образовательный кризис в основном затрагивает детей из бедных семей — то есть детей, которые более всего нуждаются в образовании как средстве выхода из бедности.

У таких детей вероятность завершения начальной школы с багажом знаний и умений, необходимых для продолжения учебы в старших классах, может быть в несколько раз ниже по сравнению с детьми из семей со средним достатком. И эту тенденцию мы также видим во многих странах мира. Это не только несправедливо, но и влечет большие утерянные возможности.

— В чем заключаются причины кризиса?

Холси Роджерс: В центре образовательного кризиса лежит несколько причин. Во-первых, дети приходят в школу неподготовленными — сказываются недостаточно стимулирующее развитие в раннем возрасте, неправильное питание детей, отсутствие элементарной подготовки к школе.

Во-вторых, учителя не всегда достаточно мотивированы и подготовлены к тому, чтобы давать детям знания. Во многих странах, если посетить школу, выяснится, что около 40 процентов учителей находится не в классе, хотя и должны вроде проводить занятия в это время. И даже если учителя находятся в классе, то они не всегда хорошо подготовлены, чтобы учить детей, — даже в начальной школе.

Фото Всемирного банка. Соавтор Доклада о мировом развитии 2018 года Холси Роджерс

Третья причина заключается в том, что и учителям, и школьникам необходимы учебные материалы, технологии, учебники. Очень часто бывает, что учебники просто не доходят до школы, а если и доходят, то могут не использоваться. Типичный пример: в школы поставляют компьютеры, а педагоги не умеют ими пользоваться.

Кроме того, сложно найти хороших лидеров в самих школах. У руководства недостаточно потенциала для того, чтобы продвигать и направлять учебный процесс.

Почему кризис в образовании продолжает существовать? В Докладе о мировом развитии мы как раз-таки поднимаем этот вопрос. Дело в том, что сама система во многих странах очень мало фокусирует внимание на том, чтобы изменить ситуацию.

— Насколько эти проблемы характерны для Кыргызстана?

Холси Роджерс: В стране отмечается низкий уровень получаемых знаний, хотя с точки зрения охвата и посещаемости детьми школ имеются очень хорошие показатели. Возможно, поэтому результаты оценки PISA 2006-го и 2009 годов стали большим сюрпризом для страны, ведь Кыргызстан, казалось бы, добился хороших показателей по уровню охвата детей школьным образованием, показателям всеобщей грамотности. Но примерно 80 процентов учащихся, которые попали в оценку PISA, не имели базовой компетенции по тестируемым предметам.

Кроме того, для Кыргызстана характерна и другая часть проблемы, о которой я говорил: наихудшие результаты в обучении показывают дети из отдаленных сельских школ, из бедных семей. К сожалению, существующая система в меньшей степени помогает тем, кто нуждается в хорошем образовании более всего.

— Какие меры должны помочь преодолеть этот кризис? Что должен сделать Кыргызстан?

Холси Роджерс: Во-первых, необходимо, чтобы дети в первом классе были готовы к учебе, иначе они будут значительно отставать от сверстников и это плохо скажется на их обучении в последующие годы. Поэтому необходимо инвестировать именно в дошкольное образование. В этой связи мы рады наблюдать за успехами программы подготовки детей к школе «Наристе», охватившей при поддержке Всемирного банка около 350 тысяч детей по всему Кыргызстану.

Во-вторых, важно работать с педагогами. В этом вопросе Кыргызстан сейчас идет в верном направлении: около 10 тысяч учителей с нашей помощью ознакомились с улучшенной методикой преподавания и внедряют ее в школах. Но необходимо еще и оценивать, насколько изменились знания учащихся в результате использования этой методики. Поэтому мы поддержали создание пилотных классов для проведения таких наблюдений, что позволит улучшить ситуацию.

Всемирный банк также помогает в разработке и внедрении современных учебных материалов, в том числе мультимедийных, в издании новых школьных учебников, которые лучше отражают учебную программу.

Что касается управления школами, то сложилась такая система, когда в руководители выходят те учителя, которые имеют больший опыт в преподавании. Но это вовсе не означает, что это действительно те руководители, которые имеют навыки в управлении.

Подход надо менять, чтобы директора могли финансово управлять школами. В настоящее время работа в этом направлении ведется.

Очень важно при этом, чтобы такие изменения оставались устойчивыми, чтобы была поддержка и проблемы образования решались не только на уровне школ, но и выходили на уровень всего общества. Чтобы в политической системе, в обществе было понимание: идея образования для всех заключается не в том, что все ходят в школу, а в том, что все получают знания. Важно, чтобы эта тема стала предметом разговоров, обсуждений на более широком уровне — на уровне семей, школ, профессиональных педагогических сообществ, работодателей из частного сектора, политиков. Все участники, вовлеченные в процесс, должны прийти к общему пониманию важности улучшений в системе образования и работать над этой целью сообща.

Кристиан Аедо: В случае Кыргызстана очень важно, чтобы все те меры, о которых сказал выше Холси, — готовить детей к школе, обеспечить наличие качественных учебных материалов, проводить регулярные оценки знаний учащихся, повышать квалификацию и мотивацию учителей, улучшать качество управления школами — были приняты одновременно, в комплексе. Именно тогда школьники будут успешно обучаться и показывать хорошие результаты.

Фото Всемирного банка. Руководитель Департамента по вопросам образования в странах Европы и Центральной Азии Кристиан Аедо

— Кстати, вы про зарплату учителей ничего не сказали. Насколько это важно?

Холси Роджерс: Конечно, все учителя должны получать достойную зарплату, чтобы их уважали в обществе, работа была престижной и хорошие выпускники из вузов приходили в школу и хотели остаться в системе.

Однозначно ясно: зарплата играет не самую последнюю роль, но в тех странах, где отмечался наихудший образовательный кризис, в частности, в некоторых странах Африки, можно увидеть, что зарплата учителей там не хуже, чем в других остальных секторах. При этом это никак не отражается на результатах обучения.

В Индонезии зарплата учителей, к примеру, была увеличена практически вдвое, но это никоим образом не оказало влияния на результаты обучения учащихся.

То есть, какую бы политику в сфере образования ни принимали, мы должны задавать вопрос: а насколько это будет способствовать тому, чтобы все дети — независимо от дохода своих семей или места проживания — учились и получали знания.

— Поддержит ли Всемирный банк участие Кыргызстана в следующем раунде PISA?

Кристиан Аедо: Оценка знаний, умений и навыков учащихся является одним из ключевых направлений нашей помощи сектору образования Кыргызстана. В частности, мы помогаем учителям разрабатывать тесты, укрепляем и развиваем потенциал Национального центра тестирования, оказываем содействие в проведении национальных оцениваний достижений учащихся. Надо сказать, что здесь отмечается определенный прогресс: улучшилось качество измерения и оценки знаний на уровне классов, при выпускных экзаменах, тестах.

Что касается PISA, то, насколько мы знаем, Кыргызстан планирует участвовать в этой программе в 2021 году. И если будет необходимость, то Всемирный банк готов оказать поддержку.

— Всемирный банк в течение многих лет поддерживает сектор образования в Кыргызстане. Эффективно ли были использованы предоставленные миллионы долларов?

Кристиан Аедо: Действительно, у нас длительная история сотрудничества с правительством Кыргызстана в секторе образования, которое началось еще в 2005 году. Всемирный банк тогда взял на себя обязательство оказывать поддержку стране в улучшении системы образования, выделив финансирование для одного из первых проектов в секторе.

Главная цель Всемирного банка — искоренение бедности и повышение всеобщего благосостояния. Соответственно, любой проект банк рассматривает через призму этих двойной цели. В дизайне проектов мы стремимся так использовать наши сильные стороны и мобилизовать ресурсы, чтобы от нашей помощи был ощутимый и долгосрочный эффект.

Когда проекты реализуются, проводятся надзорные миссии, которые отслеживают реализацию проекта в соответствии с запланированными целями и задачами, а также отрабатывают вопросы финансового менеджмента, закупок — все они должны быть по правилам Всемирного банка, которые обеспечивают эффективность и экономичность расходования проектных средств.

После завершения проекта независимая экспертная группа оценивает эффективность проекта. Все отчеты по всем проектам, профинансированным Всемирным банком в Кыргызской Республике, можно найти в открытом доступе в Интернете.

В целом я рад отметить, что эффективность нашей помощи сектору за эти годы образования была достаточно хорошей как с точки зрения конкретных результатов, так и более широкого воздействия.

Добавлю, что сейчас в секторе образования реализуется грант в размере $13 миллионов. Казалось бы, большая сумма, но с точки зрения тех потребностей, которые есть в секторе образования, это очень незначительная сумма.

— То есть вы и дальше продолжите вливать средства в образование?

Кристиан Аедо: Мы на это надеемся. Но для этого мы должны получать соответствующие запросы от правительства Кыргызской Республики.