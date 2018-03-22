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Общество

В Бишкеке оштрафовали 67 водителей маршруток

С 22 по 24 февраля сотрудники отдела технического надзора УОБДД по Бишкеку проводят рейд «Микроавтобус». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Уточняется, что рейд организован для контрольных проверок и комплексного обследования пассажирских предприятий с различными формами собственности. Первоочередное внимание — к организации предрейсовой проверки технического состояния бусов, к порядку и качеству медицинского осмотра.

«Проверили маршрутки на внешний вид, техническое и санитарное состояние, соответствие количества пассажирских мест, а также на нарушение правил остановки и стоянки. В ходе рейда составлено 67 административных протоколов на водителей маршруток. За неудовлетворительное техническое состояние водворено на штрафную стоянку 8 микроавтобусов», — проинформировали в ГУОБДД.
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