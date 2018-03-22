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Общество

Суд по делу Мавляна Аскарбекова возобновлен

Суд по уголовном делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова возобновлен. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам. 

По его словам, Конституционная палата отказала в рассмотрении двух его заявлений.  Заседание назначено на 27 марта. Суд перейдет к прениям сторон. 

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.

По словам активиста, его выступление на встрече с жителями расположенных в районе аэропорта «Манас» сел (Дачи СУ, Учкун-2 и других) по вопросу содействия в решении их социальных проблем неправильно интерпретировали.

 «Проводили четыре лингвистические экспертизы, причем без моего ведома. Заключение написали на русском, хотя я выступал на кыргызском. Я только говорил: что это за власть, которая не в состоянии людям обеспечить элементарные условия для проживания? Я встречался с главой Чуйской области по этому вопросу, и мы достигли понимания. А тут вдруг заявление в ГКНБ, следствие и суд... » — утверждает Мавлян Аскарбеков.
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