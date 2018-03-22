Каныбек Осмоналиев называет уголовное преследование политическим заказом

Экс-депутат парламента Каныбек Осмоналиев называет возобновленное уголовное преследование в отношении себя политическим заказом. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, уголовное дело по статьям «Злоупотребление служебным положением» и «Взятка» было закрыто в 2015-м. Вместе с ним фигурантами проходили ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Владимир Нифадьев и экс-министр образования Канат Сыдыков.

«Но сейчас к ним претензий не имеют. Я думал, что и меня трогать не будут. Но АКС ГКНБ передал это дело в Генеральную прокуратуру, и с меня взяли подписку о невыезде. Я это называю политически мотивированным делом», — сказал Каныбек Осмоналиев.

Он добавил, что его уже дважды вызывали на допрос.

Уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Кыргызско-Российского Славянского университета по факту незаконного зачисления 24 абитуриентов на медицинский факультет в сентябре 2013 года было возбуждено 12 мая 2014 года. По данным Генпрокуратуры, в ходе следствия выяснилось, что абитуриенты были зачислены в университет по просьбе депутата фракции «Ар-Намыс» Каныбека Осмоналиева.