В Бишкеке проведут акцию-флэшмоб «Мы задыхаемся!»

Активисты планируют провести в Бишкеке акцию-флэшмоб по недопущению дальнейшей вырубки зеленых насаждений «Мы задыхаемся!» Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Александр Толмачев.

«Всех неравнодушных жителей Бишкека, общественные организации, политические партии и гражданских активистов, экологов, экспертов, научные сообщества Кыргызстана призываем выразить протест против вырубки деревьев и загрязнения воздуха в Бишкеке — принять участие в акции-флэшмоб «Мы задыхаемся!» — сообщил он.

Провести акцию планируют 3 апреля 2018 года в форме шествий от улицы Токтоналиева (бывшей Душанбинской) по Набережной до проспекта Манаса к месту сбора — мэрии Бишкека и от парка «Молодежный» по улице Махатмы Ганди (бывшей Молодой Гвардии) к мэрии.

Перед муниципалитетом проведут митинг.