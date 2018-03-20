13:41
USD 68.30
EUR 83.87
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (37)

В Бишкеке проведут акцию-флэшмоб «Мы задыхаемся!»

Активисты планируют провести в Бишкеке акцию-флэшмоб по недопущению дальнейшей вырубки зеленых насаждений «Мы задыхаемся!» Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Александр Толмачев.

«Всех неравнодушных жителей Бишкека, общественные организации, политические партии и гражданских активистов, экологов, экспертов, научные сообщества Кыргызстана призываем выразить протест против вырубки деревьев и загрязнения воздуха в Бишкеке — принять участие в акции-флэшмоб «Мы задыхаемся!» — сообщил он.

Провести акцию планируют 3 апреля 2018 года в форме шествий от улицы Токтоналиева (бывшей Душанбинской) по Набережной до проспекта Манаса к месту сбора — мэрии Бишкека и от парка «Молодежный» по улице Махатмы Ганди (бывшей Молодой Гвардии) к мэрии.

Перед муниципалитетом проведут митинг. 
Ссылка:
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке с 22 марта завершается отопительный сезон
Еще две улицы закрыты для проезда в Бишкеке
Улицу Баялинова закрыли для движения автотранспорта
Какую праздничную программу готовит мэрия на Нооруз
Гранд-форум BIT-2018 в Бишкеке: успей зарегистрироваться
Коммерческая тайна? Чиновники не рассказывают о доходах от продажи древесины
Цветы вместо штрафа. Как в Бишкеке поздравляли с 8 Марта женщин-водителей
Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Сапар Исаков призвал убирать мусор и озеленять Кыргызстан
Не прошло семи месяцев. В музее «Сулайман-Тоо» опять недовольны директором
Популярные новости
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнес
Не&nbsp;упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в&nbsp;коде &laquo;755&raquo;&nbsp;&mdash; участвуй в&nbsp;аукционе! Не упусти шанс получить самый ХАЙПовый номер в коде «755» — участвуй в аукционе!
&laquo;Гaзпрoм нeфть Aзия&raquo; нaгрaждeнa диплoмoм &laquo;Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль&raquo; «Гaзпрoм нeфть Aзия» нaгрaждeнa диплoмoм «Сoциальнo oтвeтствeнный рaбoтoдaтeль»
С&nbsp;новым тарифом &laquo;Хайп&raquo; от&nbsp;MegaCom остатки гигабайтов больше не&nbsp;сгорают! С новым тарифом «Хайп» от MegaCom остатки гигабайтов больше не сгорают!
Клиника Acıbadem: политика качества и&nbsp;эра щадящей хирургии Клиника Acıbadem: политика качества и эра щадящей хирургии