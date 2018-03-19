Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 марта воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 12 часов 4 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Перекрытые дороги
— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».
— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.
Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.
Отключение газа, света, воды
- 9.30–17.00 — улицы Шайыр, Садовая, Ялтинская, Салиевой, Мусы Джалиля, Кантемировская;
- 9.00–17.00 — улицы Боконбаева, Турусбекова, 189;
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9.00–18.00 — жилмассивы «Касым» (улица Казыбек), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр Табылды), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон), улицы Иманалиева, Панфилова, Темирова, Скрябина, Подольская, Волоколамская.
Памятные даты
Утвержден Герб города Пишпека
В 1908 году утвержден Герб города Пишпека.
Люди, которые меняли мир
Родилась актриса Сабира Кумушалиева
В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.
С 1934 года актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.
За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Сабира Кумушалиева блистала в труднейшем жанре — комедийном.
Сабира Кумушалиева снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».
Ушла из жизни 15 сентября 2007 года в Бишкеке.
Умер Исхак Раззаков
В 1979 год в городе Москве на 69-м году жизни скончался советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.
Родился он 25 октября 1910 года в Баткенской области. Возглавляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, он прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после победы в Великой Отечественной войне. Ему было 35 лет, когда на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.
У кого намечается той
Жениш Разаков
Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области.
С октября 2017 года советник президента КР.
Куда сходить
Культура
— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.
«Афише».
Спорт
— На столичном ипподроме проходят республиканские соревнования по кок-бору;
— Продолжаются игры за Кубок Кыргызстана по футзалу, международные соревнования по баскетболу, соревнования на кубок президента по шахматам.
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