Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 19 марта воздух прогреется до +22 градусов. День увеличился до 12 часов 4 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

9.30–17.00 — улицы Шайыр, Садовая, Ялтинская, Салиевой, Мусы Джалиля, Кантемировская;

9.00–17.00 — улицы Боконбаева, Турусбекова, 189;

9.00–18.00 — жилмассивы «Касым» (улица Казыбек), «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр Табылды), «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон), улицы Иманалиева, Панфилова, Темирова, Скрябина, Подольская, Волоколамская.

Памятные даты

Утвержден Герб города Пишпека

В 1908 году утвержден Герб города Пишпека.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Сабира Кумушалиева

Французский щит, обрамленный двумя золотыми колосьями, обвитыми Александровской лентой. Вершина щита увенчана городской короной в виде крепостной башни с тремя зубцами — знаком уездного города в составе Российской империи. В правом верхнем углу щита изображен герб Семиреченской области, которой принадлежал Пишпекский уезд. Щит лазоревого цвета рассечен серебряным поясом с тремя лемехами — символом земледелия и изображением золотых пчел — символом трудолюбия — в верхней и нижней частях щита.

Фото Александра Федорова. Экранизация повести «Белый пароход»

В 1917 году в селе Токолдош родилась советская актриса кино и театра Сабира Кумушалиева.

С 1934 года актриса Кыргызского драматического театра. Одна из зачинательниц профессионального театрального искусства Киргизии.

За 68 лет на сцене одного театра и за 45 лет на экране она создала более 100 ярких, колоритных образов. Это роли Онолкан по пьесе Бексултана Жакиева «Судьба отца», Майсалбюбю в «Узком ущелье» Токтоболота Абдумомунова, мать Ричарда в спектакле «Ричард III» Уильяма Шекспира и другие. Сабира Кумушалиева блистала в труднейшем жанре — комедийном.

Сабира Кумушалиева снялась более чем в 20 картинах. Ее путь в кино начался с эпизодических ролей в фильмах «Салтанат», «Легенда о ледяном сердце», «Джамиля». Но с особой остротой талант киноактрисы раскрылся в фильмах «Выстрел на перевале Караш», «Восхождение на Фудзияму», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Поклонись огню», «Среди людей», «Небо нашего детства», «Белый пароход», «Дом с лифтом».

Ушла из жизни 15 сентября 2007 года в Бишкеке.

Умер Исхак Раззаков

В 1979 год в городе Москве на 69-м году жизни скончался советский государственный и партийный деятель, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Исхак Раззаков.

Родился он 25 октября 1910 года в Баткенской области. Воз­главляя Кыргызстан в качестве первого секретаря ЦК, он прошел со своим народом трудные, но вместе с тем яркие годы после побе­ды в Великой Отечественной войне. Ему было 35 лет, ког­да на его плечи легла задача вывести республику из послевоенных трудностей.

У кого намечается той

Жениш Разаков

Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие Ошской области.

С октября 2017 года советник президента КР.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише»

Спорт

— На столичном ипподроме проходят республиканские соревнования по кок-бору;

— Продолжаются игры за Кубок Кыргызстана по футзалу, международные соревнования по баскетболу, соревнования на кубок президента по шахматам.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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