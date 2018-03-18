Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 18 марта ясно. Воздух прогреется до +21 градуса. День увеличился до 12 часов 1 минуты.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00–18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-39 — Чуй-41, Саадаева), «Колмо» (улица Кулиева).

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

День работников жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

Постановлением правительства от 20 февраля 1995 года ежегодно третье воскресенье отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства.

Первый в истории выход человека в открытый космос

Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» создан специальный скафандр «Беркут». А тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

Люди, которые меняли мир

Родился летчик Ишембай Абдраимов

В 1914 году у в селе Бос-Больтек родился кыргызский и советский летчик Ишембай Абдраимов.

Первый кыргызский пилот. Один из зачинателей кыргызской гражданской авиации. В 1933 году на легком биплане У-2 и двухмоторном пассажирско-транспортном самолете Ли-2 проложил многие авиамаршруты по высокогорным районам Кыргызстана. Налетал свыше 17 тысяч часов. Освоил 16 типов воздушных судов.

В течение 25 лет был шефом-пилотом первых руководителей республики. Именем Ишембая Абдраимова назван Киргизский авиационный колледж, улица в Бишкеке, самолет «Боинг 737-400» авиакомпании Air Kyrgyzstan.

Умер в 2001 году.

Погиб летчик Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944 года на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылета, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

У кого намечается той

Эмиль Борончиев

Родился 18 марта 1962 года.



В 1982 окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Снялся в таких фильмах, как «Ранние журавли», «Волны умирают на берегу», «Снайперы», «Гаишники», «Аманат» и других. С 1987 года актер киностудии «Киргизфильм».

Алмазбек Абдыкаров

Родился 18 марта 1977 года в городе Фрунзе.

C 2015 года занимал пост замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Освобожден от должности 1 марта.

Азамат Арыков

Родился 18 марта 1985 года.

Режиссер. Снялся в нескольких художественных фильмах, среди которых «Аят».

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова утром покажут сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри», а вечером графическую сюиту «Поле»;



— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева для детей покажут оперу «Кошкин дом», а для взрослых — балет «Чолпон»;



— В Государственном цирке бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

— В «Асанбай-центре» состоится презентация проекта «Бишкек 140»;

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула пройдет международные соревнования по баскетболу;

— В бассейне «Дельфин» состоится открытый чемпионат Кыргызстана по плаванию.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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