Кыргызстан может сделать «Умный город» сам. База для этого есть

Кыргызстан может собственными силами реализовать проект «Умный город», потому что база для этого в стране уже создана. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из основателей компании NSP Эрмек Ниязов.

IT-эксперт считает, что подписание соглашения с Huawei было неправильным. Правительство доверило все аспекты проекта — техзадание, ТЭО, финансовую часть — одной стороне. Фактически партнера поставили в очень жесткие условия.

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«Надо было садиться за стол переговоров и обсуждать все вопросы. Huawei — частная коммерческая компания. Возможно, они ждали каких-то преференций от правительства, льгот в предоставлении земельных участков под строительство, выделения оптоволоконных сетей. Но этого не произошло. Правительство же, заранее увидев, что партнеру сложно, поспешило выйти из соглашения. Это неправильно», — отметил Эрмек Ниязов.

При этом эксперт уверен, что Кыргызстан вполне может реализовать проект собственными силами. «Умный город» — это в первую очередь технологии. А они в Кыргызстане есть, как и специалисты, которые могут как предоставить готовые решения, так и разработать что-то новое исходя из потребностей.

«Бишкек и Ош окутаны оптоволоконными кабелями. Почему бы правительству не провести переговоры с операторами связи, чтобы использовать эту инфраструктуру? Например, взять в аренду. Недавно компания NSP открыла data-центр, который отвечает всем международным стандартам. Нужен лидер, который будет руководить процессом, который объединит все системы. Частные компании смогут предоставить инфраструктуру, но управлением должно заниматься государство», — заключил Эрмек Ниязов.