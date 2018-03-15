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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (10)

Никто не знает, сколько объектов в Бишкеке построили с нарушениями и надо снести

Никто не знает, сколько объектов в Бишкеке построили с нарушениями и подлежат сносу. Ни депутаты, ни проектировщики не смогли ответить на вопрос журналистов.

Начальник мастерской №1 по проектированию генпланов городов и поселков городского типа ГНИИП градостроительства Джанузак Кульбатыров отметил, что авторский коллектив лишь разработал Проект детальной планировки, но исполнять его должны городские власти.

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«ПДП не узаконит объекты, возведенные с нарушениями. Выявили такие территории, где нарушен Генплан. Не соблюдены красные линии. Принято решение снести объекты с нарушениями. Авторский коллектив принял такое решение, что они должны пойти под снос. Если решение утвердит БГК, их снесут», — сказал он.

«Мы не знаем, какого рода нарушения есть и какие конкретно объекты нужно снести. Мы такой задачи не ставили. Когда найдут деньги, инвестора, тогда решат, какие здания и сооружения подлежат сносу. Это сложный процесс, нужно определить размер компенсации», — добавил Джанузак Кульбатыров.
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