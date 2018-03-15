Никто не знает, сколько объектов в Бишкеке построили с нарушениями и надо снести

Никто не знает, сколько объектов в Бишкеке построили с нарушениями и подлежат сносу. Ни депутаты, ни проектировщики не смогли ответить на вопрос журналистов.
Начальник мастерской №1 по проектированию генпланов городов и поселков городского типа ГНИИП градостроительства Джанузак Кульбатыров отметил, что авторский коллектив лишь разработал Проект детальной планировки, но исполнять его должны городские власти.
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«Мы не знаем, какого рода нарушения есть и какие конкретно объекты нужно снести. Мы такой задачи не ставили. Когда найдут деньги, инвестора, тогда решат, какие здания и сооружения подлежат сносу. Это сложный процесс, нужно определить размер компенсации», — добавил Джанузак Кульбатыров.