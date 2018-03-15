Депутаты ничего не понимают в ПДП, но уверены, что он нужен

Депутаты Бишкекского городского кенеша ничего не понимают в плане детальной планировки, но уверены, что он нужен. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

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По словам заместителя председателя БГК Эмиля Сыдыкова, инициатором нового ПДП выступил городской кенеш. На сессии решили провести общественные слушания и поручили мэрии Бишкека их организовать.

Лидер фракции СДПК Эрмек Усубалиев добавил, что если не принять проект детальной планировки, город будут так же хаотично застраивать. «На плане детально указано, где должны располагаться коммуникации, социальные объекты. Я не специалист в этом, может, я плохо разбираюсь, но я уверен, что его нужно принять», — сказал он.