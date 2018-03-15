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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека (10)

Столица растет вверх. Весь одноэтажный сектор в Бишкеке планируется снести

Весь одноэтажный сектор в Бишкеке, согласно Проекту детальной планировки центральной части города, планируется снести. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

По ее словам, пока не ясно, как это будет урегулировано юридически. Активистка советует горожанам обратиться к проектировщикам за разъяснениями, где именно и когда будут сносить такие дома.

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«Взамен построят шестиэтажки. Отсюда возникает вопрос: на основании чего строят здания высотой 10-12 и даже более этажей? Ведь даже в новом проекте говорится, что в центральной части не будет строиться жилье выше шести этажей», — сказала Калича Умуралиева.

Она отметила несколько случаев, когда многоэтажки строили в частном секторе и что-то падало прямо во двор жителям одноэтажных домов. «В одном случае погибла девушка. Куда смотрят наши правоохранители? Как можно разрешать такое строительство в частном секторе? Вы тогда запланируйте такой микрорайон. Есть территории, где это сделать возможно, где остались действительно ветхие строения. Просто нужно заинтересовать людей в новом жилье», — добавила Калича Умуралиева.
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