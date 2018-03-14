Пьяного налоговика, едва не выпившего реактив, уволили с работы

Сотрудника управления Государственной налоговой службы по Сокулукскому району, едва не выпившего химический реактив в пьяном состоянии, освободили от должности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГНС.

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Уточняется, что налоговика уволили за нарушение этики госслужащего.

Напомним, в ночь с 7 на 8 марта во время рейда «Бахус» инспекторы ГУОБДД остановили автомобиль Subaru Forester. Из машины вышел нетрезвый мужчина, представившийся сотрудником Государственной налоговой службы. В городском наркологическом диспансере ему дали пробирку, чтобы он дунул туда, водитель едва не выпил химический реактив, предназначенный для выявления степени алкогольного опьянения.