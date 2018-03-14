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Общество

Водителей столичных маршруток обязали соблюдать дресс-код

Водителей столичных маршруток обязали соблюдать дресс-код. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления Абдрахим Абдрасилов.

«Это не нововведение, а общее требование, с которым согласились перевозчики. Чтобы не было одежды вразнобой, решено перейти на единую форму, предусмотрены летний и зимний варианты», — сказал чиновник.

Водители будут носить синий жилет с указанием названия фирмы и символикой Бишкека.

«Эскизы разрабатывали мы вместе с фирмами-перевозчиками. Приобретают жилеты либо фирма, либо сами водители. Шьют их на заказ, самостоятельно выбирая цех. Это не массовый заказ», — добавил Абдрахим Абдрасилов.

Отметим, горожане регулярно жалуются на хамство водителей бишкекских маршруток.
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