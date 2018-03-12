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Общество

Министерство образования готовится выпустить более 3 миллионов новых учебников

Министерство образования и науки КР при технической поддержке проекта Всемирного банка «Поддержка реформ в секторе образования» готовит к тиражированию более 3 миллионов учебников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Учебники будут предназначены для учеников 5-6-х классов по 32 наименованиям. Учебно-методические комплексы (в том числе учебники) нового поколения разработаны с учетом требований госстандарта школьного общего образования и предметных стандартов. Кроме того, впервые в Кыргызстане разрабатываются мультимедийные комплекты обучающих электронных материалов в качестве дополнительного учебного материала для начальной и средней школы. Материалы будут предложены на кыргызском и русском языках в on-line и off-line версиях по семи предметам для начальной школы и по восьми предметам — для старшей школы.

«Внедрение мультимедийных комплектов (электронные библиотеки) будет проходить в 60 инновационных школах в каждом районе и областных центрах. Дополнительно 540 школ страны будут оснащены ноутбуками, роутерами и проекторами», — заключили в Минобразе.
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