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Общество

Барби теперь с лицами самых известных женщин мира. Купите такую своей дочке?

Фрида Кало и другие известные женщины стали Барби, сообщает информационно-аналитическое издание USA Today.

Известные во всем мире женщины стали куклами Barbie. По данным USA Today, 6 марта был анонсирован выпуск 17 новых кукол, которые призваны стать «ролевыми моделями для девочек».

Среди них будут известная американская писательница и первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан Амелия Эрхарт, художница Фрида Кало, физик и математик Кэтрин Джонсон, режиссер Пэтти Дженкинс, чемпионка зимних Олимпийских игр 2018 года в дисциплине «хафпайп» Хлоя Ким, боксер Никола Адамс.

 
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