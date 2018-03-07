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Общество

Местная власть не знает о своих обязанностях в профилактике правонарушений

Органы местной власти зачастую не знают о своих обязанностях в профилактике правонарушений. Об этом ИА «24.kg» рассказал координатор Гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов.

По его словам, последние два года союз занимается продвижением идеи совместных планов по общественной безопасности и профилактике правонарушений.

«Это такой инструмент, который позволяет милиции, населению, местному самоуправлению и активистам решать вопросы правопорядка на своей территории: в городе, селе. Провели такую работу уже в 12 муниципалитетах по всем регионам Кыргызстана. Она позволила, во-первых, усилить доверие населения к милиции и их взаимодействие», — сказал он.

Постепенно местные органы власти начали активно вовлекаться в работу: где-то устанавливалиь камеры, освещение и т.д., начали выделять средства.

Сейчас гражданский союз планирует распространить работу на Бишкек. Первым был выбран Свердловский район. Там уже подобная работа проведена.

«Помогли администрации, РОВД и другим сторонам понять, какие проблемы волнуют жителей района, и определили четыре основных. Это квартирные кражи, проблемы с преступностью в общественных местах, правонарушения среди несовершеннолетних и дорожно-транспортные происшествия. После этого был разработан детальный двухлетний план, который включает участие разных сторон», — сказал он.

Исследовали ситуацию с обеспечением общественной безопасности в других районах.

Отметим, что, согласно официальной статистике, в общественных местах в Бишкеке в 2017 году были совершены 1 тысяча 194 преступления. В состоянии алкогольного опьянения — 95. Зарегистрировано 218 преступлений, совершенных людьми без определенного места жительства. Подростками совершено 133 преступления, зарегистрировано 36 фактов школьного рэкета, вымогательства денежных средств несовершеннолетними. На учете в ОВД находились 1 тысяча 533 подростка.
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