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Общество

К мюзиклу «Дарак ыры» выпустили второй саундтрек

Вышел второй саундтрек к мюзиклу «Дарак ыры» («Песнь древа»). Об этом сообщил Central Asia Film.

Как отмечается, сольную партию в клипе под названием «Мезгил закымдары» исполнила Залина Касымова.

«Дарак ыры» — совместный продукт Кыргызстана, Казахстана и России. В основу сценария легли кыргызские предания. Этнические музыкальные композиции написаны специально для фильма.

Песню для первого саундрека к мюзиклу записали солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) и заслуженная артистка Кыргызстана Жылдыз Осмоналиева.
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