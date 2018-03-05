К мюзиклу «Дарак ыры» выпустили второй саундтрек

Вышел второй саундтрек к мюзиклу «Дарак ыры» («Песнь древа»). Об этом сообщил Central Asia Film.

Как отмечается, сольную партию в клипе под названием «Мезгил закымдары» исполнила Залина Касымова.

«Дарак ыры» — совместный продукт Кыргызстана, Казахстана и России. В основу сценария легли кыргызские предания. Этнические музыкальные композиции написаны специально для фильма.

Песню для первого саундрека к мюзиклу записали солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) и заслуженная артистка Кыргызстана Жылдыз Осмоналиева.