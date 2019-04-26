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Общество

Российская певица Женя Отрадная спела песню из кинофильма «Дарак ыры»

Российская певица Женя Отрадная, автор хита «Уходи, дверь закрой», спела кыргызскую песню из кинофильма «Песнь древа» («Дарак ыры»). Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Айбек Дайырбеков.

Он отметил, что певица озвучивала роль Бегимай в фильме, и образ главной героини ее так вдохновил, что она захотела спеть песню из фильма.

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«После недолгих переговоров «Песню Бегимай» перевели на русский язык. Потом в Москве продюсеры Жени сняли видеоклип. Получилось в стиле русских романсов. Мне очень понравилась версия Жени. Совсем скоро мы увидим саундтрек с видеоклипом целиком. Это первый случай в истории, когда российская певица перепела кыргызскую песню. И нас переполняет гордость, что это песня именно из нашего фильма», — написал он и поздравил композитора Жолдошбека Апасова.

Айбек Дайырбеков добавил, что еще одну песню из фильма просят перепеть уже другие российские певцы. Сейчас идут переговоры.

Напомним, ранее солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) и заслуженная артистка КР Жылдыз Осмоналиева записали саундтрек к первому мюзиклу «Дарак ыры» («Песнь древа») на кыргызском языке.
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