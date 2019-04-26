Российская певица Женя Отрадная спела песню из кинофильма «Дарак ыры»

Российская певица Женя Отрадная, автор хита «Уходи, дверь закрой», спела кыргызскую песню из кинофильма «Песнь древа» («Дарак ыры»). Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинорежиссер Айбек Дайырбеков.
Он отметил, что певица озвучивала роль Бегимай в фильме, и образ главной героини ее так вдохновил, что она захотела спеть песню из фильма.
Айбек Дайырбеков добавил, что еще одну песню из фильма просят перепеть уже другие российские певцы. Сейчас идут переговоры.
Напомним, ранее солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) и заслуженная артистка КР Жылдыз Осмоналиева записали саундтрек к первому мюзиклу «Дарак ыры» («Песнь древа») на кыргызском языке.