Разрешения на строительство в парковой зоне по улице Баялинова отозваны

В мэрии Бишкека отреагировали на публикацию ИА «24.kg» «Что строят в парковой зоне на Баялинова». Читатели обеспокоились стройкой, которая ведется за забором.

Напомним, участок площадью 10,463 гектара был предоставлен во временное пользование на 49 лет Общественному благотворительному фонду «Ихсан-Хайрия».

По информации муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура», разработаны архитектурно-планировочные условия за № 13383 от 16 сентября 2016 года на разработку проекта: «Комплекс индивидуальных и малоэтажных жилых домов на отведенной территории по улицам Баялинова и Ганди».

Разрешение на строительно-монтажные работы выдано от 16 февраля 2017 года на основании положительных заключений от соответствующих городских служб.

Однако позже на основании представления прокуратуры города Бишкека от 1 марта 2017-го ранее выданные разрешения были отозваны.

«В настоящее время строительные работы не ведутся. Дорога внутри территории засыпана щебнем с песком, нарушений правил благоустройства со стороны данного субъекта не установлено», — сообщили в мэрии.