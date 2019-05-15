Ночной шум от стройки мешает жителям 12-го микрорайона. Мэрию просят помочь

Жители дома № 69 в столичном 12-м микрорайоне жалуются на шум от стройки, которая продолжается и по ночам.

«Есть ли у мэрии Бишкека положение, что нельзя производить строительные работы после 21.00? Понятно, что застройщику нужно скорее отработать деньги, а людям получить квартиры. Но дети не могут заснуть из-за шума строительной техники», — написал читатель.

Фото сделано в 21.15

По его словам, жители уже жаловались на эту ситуацию в мэрию, но безрезультатно. Строители могут начать шуметь в 7.00 и продолжать это делать до 23.00.

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