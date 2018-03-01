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Общество

ГРС: Стоимость бланка свидетельства о рождении не имеет отношения к суйунчу

В Государственной регистрационной службе объяснили, что стоимость бланка свидетельства о рождении не имеет отношения к заявлению на получение суйунчу.

Сегодня депутат Аида Касымалиева заявила, что в Кыргызстане пока не удалось побороть коррупцию в вопросе выплаты пособий, в частности, суйунчу за рождение ребенка. По ее словам, с родителей требуют 500 сомов и еще 100 сомов за свидетельство.

В ГРС отметили, что в Минсоцтруда передали 3 тысячи 784 заявления на выплату суйунчу. Выдача денег не входит в компетенцию службы. Наличными суйунчу не выдают. Деньги перечисляют на банковский счет, который должен открыть заявитель.

Стоимость бланка свидетельства о рождении составляет 100 сомов. Оплата производится только в кассе банков, терминалах или в «Кыргызпочтасы».
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