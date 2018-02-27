Массажист, повар, официант. Какие профессии предлагают освоить безработным

На профессиональное обучение безработных граждан в Бишкеке потратят 9 миллионов 237,5 тысячи сомов. Об этом сообщает портал госзакупок.

Бишкекское городское управление по содействию занятости определило несколько направлений. Граждан, желающих найти работу, обучат навыкам секретаря-референта, офис-менеджера, повара, официанта-бармена, водителя категорий В и ВС, дизайна в полиграфии на базе программ Corel Draw, Adobe Photoshop.

Предусмотрены также курсы мастеров ногтевого сервиса, массажистов, парикмахеров, косметологов-визажистов и другие.

За 2017 год при содействии служб занятости по республике трудоустроили 43 тысячи безработных.

Уровень официальной безработицы в республике составил 2,3 процента от числа экономически активного населения. При этом высокий уровень отмечен в Нарынской и Джалал-Абадской областях, а низкий — в Бишкеке и Чуйской области.