Премьер-министр сегодня наградил деятелей культуры и искусства Государственной премией имени Токтогула в области литературы, искусства и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Сапар Исаков отметил, что испытывает глубокое чувство гордости вручать премию выдающимся деятелям культуры и искусства, которые своим творчеством прославляют Кыргызстан на весь мир.
«Эта награда является признанием вашего вклада в сохранение и развитие культурного наследия кыргызского народа, его истории и традиций», — сказал он.
Премию имени Токтогула в области литературы, искусства и архитектуры получили:
— Каныбек Жунушев, поэт — за сборник стихов «Кун чубак»;
— Талант Огобаев, художник — за картину «Космос любви»;
— Садык Шер-Нияз, режиссер-постановщик, сценарист за исторический художественный фильм «Курманджан датка»;
— Бакытбек Турдубаев, сценарист — за сценарий к историческому художественному фильму «Курманджан датка»;
— Мурат Алиев, оператор — за исторический художественный фильм «Курманджан датка»;
— Назира Мамбетова, актриса — за исполнение роли Курманджан датки в историческом художественном фильме «Курманджан датка»;
— Абай кызы Элина, актриса — за исполнение роли Курманджан датки в историческом художественном фильме «Курманджан датка».