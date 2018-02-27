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Общество

Творческая группа фильма «Курманджан датка» — лауреаты Государственной премии

Премьер-министр сегодня наградил деятелей культуры и искусства Государственной премией имени Токтогула в области литературы, искусства и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сапар Исаков отметил, что испытывает глубокое чувство гордости вручать премию выдающимся деятелям культуры и искусства, которые своим творчеством прославляют Кыргызстан на весь мир.

«Эта награда является признанием вашего вклада в сохранение и развитие культурного наследия кыргызского народа, его истории и традиций», — сказал он.

Премию имени Токтогула в области литературы, искусства и архитектуры получили:

— Каныбек Жунушев, поэт — за сборник стихов «Кун чубак»;

— Талант Огобаев, художник — за картину «Космос любви»;

— Садык Шер-Нияз, режиссер-постановщик, сценарист за исторический художественный фильм «Курманджан датка»;

— Бакытбек Турдубаев, сценарист — за сценарий к историческому художественному фильму «Курманджан датка»;

— Мурат Алиев, оператор — за исторический художественный фильм «Курманджан датка»;

— Назира Мамбетова, актриса — за исполнение роли Курманджан датки в историческом художественном фильме «Курманджан датка»;

— Абай кызы Элина, актриса — за исполнение роли Курманджан датки в историческом художественном фильме «Курманджан датка».
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