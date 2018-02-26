В Кыргызстане заработал новый аппарат для лучевой терапии

В Национальном центре онкологии состоялась презентация запуска нового аппарата для лучевой терапии «Бабатрон-2», подаренного Индией. В церемонии участвовал премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

Он отметил, что во время визита встречался в Давосе с индийским коллегой Нарендрой Моди и попросил предоставить еще один такой аппарат для Ошской онкологической клиники.

«К сожалению, в Кыргызстане онкологические заболевания очень актуальны. Необходимо создать все условия, чтобы эффективнее лечить онкобольных, чтобы они потом могли спокойно жить и трудиться», — сказал глава правительства.

По словам директора Национального онокологического центра Эрниса Тилекова, ежегодно терапию получают около 2000 кыргызстанцев. «Этот аппарат предназначен для проведения лучевой терапии. Он воздействует только на раковые клетки», — отметил медик.

Премьер-министр осмотрел и стройку нового корпуса детской онкологии и гематологии. К середине сентября семиэтажное здание должны закончить. «Новый центр должен быть построен на современном уровне, отвечать всем требованиям и иметь все необходимое оборудование», — отметил Сапар Исаков.