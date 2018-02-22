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Общество

Аппарат омбудсмена: У живущей на кладбище женщины есть дом в городе Ош

Представители омбудсмена в Ошской области навестили Гулжахан Атажонову, живущую на окраине кладбища. Об этом сообщила пресс-служба аппарата акыйкатчи.

Они обещали оказать женщине содействие в получении паспорта, пособий для детей ее сестры и иную помощь в установленном законом порядке.

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Гулжахан Атажонова рассказала, что ее отец был работником кладбища с момента его создания, и сельская управа выделила ему участок в десять соток для временного проживания и хранения инструментов. Однако документы на землю сельская управа не выдала.

«После смерти отца Атажонова развелась с мужем и по сей день проживает у кладбища с двумя своими и тремя детьми умершей сестры. Из-за того что она потеряла паспорт, у детей нет свидетельства о рождении. В ходе проверки выяснилось, что Атажонова прописана в Оше», — сообщили в пресс-службе.

«Сотрудники представительства омбудсмена выяснили, что в настоящее время в доме, где прописана Гулжахан Атажонова, никто не проживает. Женщина не живет в этом доме, так как хочет оформить участок возле кладбища на свое имя», — добавили в ведомстве.
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