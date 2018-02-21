В Ошской области живущую возле кладбища женщину заставляют переселиться

В селе Кызыл-Кыштак Ошской области женщину с пятью детьми, живущую возле кладбища, заставляют переселиться. Об этом ИА «24.kg» сообщила сама Гулжахан Атажонова.

По ее словам, акимиат Кызыл-Кыштакского района выгоняет ее, несмотря на то что ей некуда идти.

«Мне сказали, что если я не перееду отсюда, меня насильно выгонят. У меня пятеро детей — двое своих и трое приемных. Младшей дочке полгода. Троих я воспитываю четыре года, после того как умерла моя старшая сестра. Их отец уехал на заработки, но приезжает иногда. Денег на их содержание не дает. Мужа я выгнала за то, что он выпивал. Все мои документы на землю утеряны. Мы живем в двухкомнатной времянке с 1987 года, этот дом мне достался от родителей. Есть небольшое хозяйство — корова и четыре курицы», — рассказала Гулжахан Атажонова.

Она уточнила, что документы на дом были утеряны в 1992 году.

«Когда были живы мои родители, сельсовет выдавал участки — на каждого члена семьи по две сотки. Отец взял все документы и отнес в сельсовет, там они и пропали. Паспорта у меня нет, все это время я ходила со свидетельством о рождении. Мне сказали, что паспорт можно восстановить. Вот уже несколько лет я хожу в паспортный стол, но там меня «кормят завтраками». Говорят, что послали запрос в Узбекистан, а ответа нет. Во время событий 2010 года я побоялась идти в роддом и родила дома. Справку о рождении ребенка мне не выписали, поэтому и сын без документов. Недавно сотрудники айыл окмоту хотели выгнать меня, но когда приехали СМИ, те сказали, что до поры до времени я могу пожить. Но ведь мне больше некуда идти», — поделилась женщина.