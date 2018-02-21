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Общество

Девочка научилась приманивать дельфинов расческой

Девочка воспользовалась обыкновенной расческой, чтобы привлечь дельфинов в парке развлечений в американском городе Орландо, штат Флорида. Об этом сообщил mail.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

На видео, снятом членами ее семьи, она прижимает расческу к стеклу резервуара и перебирает ее зубцы. Издаваемый таким образом звук услышали дельфины и собрались перед маленькой американкой.

По словам отца девочки, раньше она пыталась привлечь дельфинов другими способами. «Она пробовала разные игрушки, мобильный телефон, стучала по стеклу, делала всякие движения», — рассказал он. Дельфины не обращали на нее внимания.

Девочка стала искать решение своей проблемы в Интернете и наткнулась на описание трюка с расческой. Во время следующего визита в океанариум она последовала совету и на этот раз сумела завлечь дельфинов.
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