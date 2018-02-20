Из-за запрета обрезания Исландии припомнили Третий рейх

Лидеры еврейских общин в скандинавских странах вспомнили порядки нацистов времен Третьего рейха в ответ на законопроект о запрете обрезания в Исландии. Об этом сообщила lenta.ru со ссылкой на издание Jewish News Online.

По его данным, главы нескольких из них написали открытое письмо исландским законотворцам, предлагающим запретить мужское обрезание детям до 18 лет, если на то нет медицинских показаний. Нарушение будет караться тюремным сроком до 6 лет. По их мнению, это может вынудить последователей иудаизма покинуть страну.

В тексте подчеркивается, что это не первый случай в истории, когда власти ограничивают свободу вероисповедания евреев. Инициативу даже сравнивают с тем, что творилось в нацистской Германии, сообщило издание.

Исландские парламентарии ответили, что не хотят ограничивать религиозную свободу граждан, а лишь заботятся о здоровье детей. Проходить церемонию или нет, мужчина сможет решить сам по достижении совершеннолетия.

Обрезание — религиозный обряд, состоящий в удалении крайней плоти у мальчиков.