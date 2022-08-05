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Общество

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль

На фоне повышения сейсмической активности в регионе началось извержение вулкана недалеко от столицы Исландии Рейкьявика. Лава и дым идут из разлома на склоне вулкана Фаградальсфьядль. В прошлом году извержение этого вулкана длилось шесть месяцев. Об этом сообщил «Коммерсант».

Исландия располагается на стыке Евразийской и Североамериканской тектонических плит.

По данным Смитсоновского института в США, Исландия входит в топ-10 стран-лидеров по количеству активных вулканов, которые извергались с 1950-го. Первое место рейтинга с большим отрывом занимает Индонезия, расположенная в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Россия с вулканами Камчатки на четвертом месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241556/
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