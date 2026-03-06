14:17
Власть

Власти Исландии решили вступить в Евросоюз: осенью запланирован референдум

Правительство Исландии планирует провести референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Всенародное голосование запланировано на осень, передает Reuters.

Как сообщается, правительство на следующей неделе представит в альтинг (парламент Исландии) законопроект, согласно которому голосование, вероятнее всего, состоится в конце сентября.

В конце февраля премьер-министр страны Криструн Фростадоуттир сообщила, что Исландия готовится к референдуму о начале новых переговоров о вступлении в Европейский союз. Исландия подала заявку о вступлении в Евросоюз в 2009 году, в 2013 году переговоры были заморожены. В 2015 году заявка была фактически отозвана, а статус кандидата снят.
Версия для печати
