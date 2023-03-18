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Общество

Кыргызстан хочет открыть консульство в Исландии

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев принял посла Исландии Арни Тора Сигурдссона.

Кыргызстанский дипломат поздравил с открытием почетного консульства Исландии в Бишкеке и выразил уверенность, что это позволит активизировать сотрудничество.

Алмаз Имангазиев вкратце проинформировал о развитии гидроэнергетики в Кыргызстане. С учетом подписанных с Францией, Швейцарией и Италией соглашений об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов он предложил рассмотреть возможность заключения аналогичного документа с Исландией.

В свою очередь посол Арни Тор Сигурдссон сообщил, что визовый режим с Кыргызстаном уже обсуждается исландской стороной. Он предложил изучить вопрос заключения соглашений о воздушных перевозках и избежания двойного налогообложения.

В завершение стороны согласились изучить вопрос открытия почетного консульства Кыргызстана в Исландии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261180/
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