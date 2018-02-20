Дело о подрыве прокурорской машины. Судебный процесс возобновился

Процесс по уголовному делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева в Октябрьском районном суде Бишкека возобновился.

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат обвиняемого Бактыбек Джумашев, его подзащитный Тологон Айтмырзаев вину не признает. Он утверждает, что это не он смастерил взрывное устройство и установил его в машине пострадавшего. На следствиии, отметим, он заявлял обратное. Бактыбек Джумашев ходатайствовал о дополнительном допросе следователя.

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Он также подал в Генеральную прокуратуру ходатайство о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал обвиняемому тюрьмой и требовал вернуть деньги. Но ответ из главного надзорного органа юрист не получил до сих пор. Бактыбек Джумашев утверждает, что прошли все сроки, и намерен повторно обратиться в ГП КР.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.